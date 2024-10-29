今回の衆議院選挙で初めて議席を獲得し、国政政党の要件を満たした政治団体「日本保守党」が会見を開きました。百田代表は「スタートラインに立てた」と意気込みを語りました。日本保守党百田尚樹代表「これからは10番目の国政政党として国会で色々、質問もできるし、政治に関わっていける」日本保守党は憲法改正や安全保障政策で安倍元総理大臣の主張に近い作家の百田代表らが去年10月に立ち上げた政治団体で、今回の衆院選