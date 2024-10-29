■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値＜外為市場＞ ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円 午後５時現在 153.15／153.17 1.0809／1.0810 165.56／165.58 ＮＹ午後５時 153.28／153.30 1.0812／1.0813 165.73／165.75 午後５時のドル／円は、前日ＮＹ午後５時と比べて小安い１５３円