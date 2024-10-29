去年のレジャー関連の市場規模は新型コロナウイルスが「5類」に引き下げられて観光・行楽の分野などが伸びたことなどで、約71兆2000億円と去年より13％増えました。シンクタンクの日本生産性本部がまとめた「レジャー白書2024」によりますと、去年のレジャー別の参加人口は2年連続で「国内観光旅行」が最も多くなりました。2位は「外食」で、新型コロナの5類への移行などにより、去年の4位から上昇しました。3位以降は「動