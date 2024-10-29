Kentaro Sugiyama［東京２９日ロイター］ - 政府は２９日に公表した１０月の月例経済報告で、景気の総括判断を９月から据え置き、「一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復している」とした。項目別では「生産」の判断を引き下げ、「持ち直しの動きがみられる」から「このところ横ばいとなっている」に見直した。総括判断は８月に上方修正した表現を維持した。企業収益が総じて改善しているほか、設備投資意欲が引き続き