近ごろ、飲食店における注文方法が大きく変化してきている。これまでは店員を呼んで口頭で注文する方式が主流だったが、最近ではスマートフォンを使って直接注文する「スマホオーダー」システムを採用する店が増えてきている。しかし利用者からは必ずしも歓迎の声だけがあがっているわけではないようだ。では利用者からは実際にどのような意見が出ているのか、LINEを活用したスマホオーダーシステム