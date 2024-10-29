プロ野球ドラフト会議で横浜DeNAベイスターズから4位指名を受けた高知ファイティングドッグスの若松尚輝投手が、10月29日に球団側との指名挨拶に臨みました。10月24日、東京で行われたプロ野球ドラフト会議で横浜DeNAベイスターズに4巡目で指名を受けた高知ファイティングドッグスの若松尚輝投手（24）。10月29日にDeNAのスカウト本部長など3人が高知市の高知ファイティングドッグスの球団事務所を訪ね、次世代を担う