回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司は、「特大生ズワイガニ（一貫）」や「特盛かににぎり」、“極みの逸品シリーズ”「極上かに玉手箱」などが登場する「極上かに」フェアを、11月1日から期間限定で開催する。「特大生ズワイガニ（一貫）」同フェアでは、本ズワイガニや紅ズワイガニ、丸ズワイガニなど贅沢食材であるカニを使用した商品が多数登場する。「特大生ズワイガニ（一貫）」は、“カニの王様”といわれる本