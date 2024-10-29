東北電力は29日夜、東日本大震災で被災して運転を停止していた女川原発2号機を再稼働させます。東北電力によりますと、来月上旬には発電を再開し、12月ごろには営業運転を再開する予定だということです。事故を起こした東京電力福島第一原発と同じ「沸騰水型」原子炉の再稼働は初めてです。