秋の高校野球九州地区大会。10月29日、勝てばセンバツ甲子園に大きく前進する準々決勝に、有明（熊本）が臨みました。 春夏通じて初めての甲子園出場を目指す有明。対するは、今年夏の甲子園に出場した西日本短大附属（福岡）です。 有明は一回、先頭の笹尾瞳真（ささお とうま）がセンター前ヒットで出塁すると、その後、相手のエラーもあって1アウト三塁二塁と先制のチャンス。しかし、4番・簗脇拓馬（やなわき た