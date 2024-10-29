Maria Martinez[ベルリン ２９日 ロイター] - ドイツ商工会議所（ＤＩＨＫ）は２９日、今年の同国の経済成長率予測をマイナス０．２％に下方修正した。５月時点の予測はゼロ％だった。来年についてもゼロ成長を予想。３年連続でプラス成長を達成できないことになる。ＤＩＨＫのマルティン・バンスレーベン事務局長は「ドイツは単なる景気循環的な危機ではなく、根深い構造的危機と向き合っている」と指摘。今後数カ月の経済全般に