女優の屋比久知奈（やびく・ともな）が２９日、都内で行われた映画「モアナと伝説の海２」（１２月６日公開）のイベントに出席した。本作は、海と特別な絆で結ばれた少女・モアナが傷つき悩みながらも自分の進むべき道を見つけるために冒険に出る物語を描いた人気作「モアナと伝説の海」（日本では２０１７年公開）の続編。全ての海をつなぐタウタイ（導く者）となったモアナが人間を憎み世界を引き裂いた呪いを解くために、マ