【酒泉衛星発射センター（中国北西部）時事】中国当局は２９日、有人宇宙船「神舟１９号」の打ち上げ施設を時事通信など一部メディアに公開した。神舟１９号は３０日午前（日本時間同）に打ち上げられる予定。３人の宇宙飛行士を乗せて、宇宙ステーション「天宮」に向かう。打ち上げが行われるのは北西部・甘粛省酒泉市近郊にある酒泉衛星発射センター。全長約６０メートルのロケットが発射台に固定され、付近には「万が一にも