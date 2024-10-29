●大谷翔平選手の経済効果は1181億円関西大学は10月7日、同大の宮本勝浩名誉教授が、米大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手の2024年の経済効果を試算したところ、1168億1181万円に達したとの結果を発表した。【こちらも】ビーンショックでさらなる物価高騰か!?大谷選手は今シーズン、エンゼルスからドジャースに移籍し、10年総額7億ドル（約1071億円）のMLB史上最高額で契約を結んだ。一部のファンや