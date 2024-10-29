29日午後、(G)I-DLEが「2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL] IN MELBOURNE ＆ SYDNEY」のため、仁川（インチョン）国際空港を通じて、オーストラリア・シドニーへ出発した。・人気K-POPアーティストが総出演！11月開催「第1回KOREA GRAND MUSIC AWARDS」全体ラインナップを公開・G-DRAGON「2024 MAMA」日本公演に出演決定！BOYNEXTDOOR、PLAVE、BIBI、(G)I-DLEが追加発表