タレントの稲村亜美が29日、自身のインスタグラムを更新し、2025年のカレンダー発売を報告した。【写真】生脚スラリ 美脚を披露した稲村亜美投稿では美脚が際立つショットを披露し、「今年も2025年のカレンダー発売します」と告知。「イベントも12月初旬にあると思いますので、予約開始次第またお知らせしますね〜」とメッセージしている。投稿を受けフォロワーからは「亜美さんお綺麗です」「新しいカレンダー楽しみだ」「