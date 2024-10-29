中国、買い替え支援策で自動車・家電の購買促進18日、買い替え補助金をPRする山西省太原市の家電店。（太原＝新華社記者/王皓）【新華社太原10月29日】中国各地で消費財の買い替え需要が高まっている。特に家電や自動車などは集客効果や消費者の関心が上がり、内需拡大と消費を推進する分野となっている。山西省太原市小店区にある電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）の販売・部品交換・アフターサービス・情報提供を一体化し