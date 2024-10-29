湯田温泉はこんなところです！観光拠点「狐の足あと」を中心に、温泉宿や足湯施設、みどころが点在し、徒歩でまわれます。温泉を日帰り利用できる宿や、地元銘菓の山口外郎（やまぐちういろう）もチェック！STARTJR湯田温泉駅徒歩約10分↓狐の足あと／魅力満載の観光拠点からスタート「狐の足あと」に併設する風情豊かな足湯。足湯に浸かりながらカフェメニューが楽しめる岩造りの足湯、音響設備にこだわった足湯、館内カフェに