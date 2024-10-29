プチプラショップ激戦区の人気店台北屈指の学生街として知られている師大路（スーダールー）エリアにあり、周囲にはプチプラ文具店やアパレルショップが軒を連ねています。Good Old Daysはその中でもユニークで女子ウケするセンスのいいグッズが豊富。入口に飾られたイラストが買い物気分を盛り上げてくれます。台湾の伝統スタイルをユニークに取り入れた雑貨や台湾人デザイナーによるPOPなデザインの食器やポストカードなど、日本