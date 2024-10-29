お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（一色といろ・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、「自分は器用か不器用、どちらだと思うか」を調査した。はるかぜに告ぐのとんず（左）、一色といろ（右）「器用側かも」と話す、とんず。なんでも、「バイトしていた工場で、パイナップルの頭の向きをそろえてレーンに乗せるという仕事をしているときに『めっち