お笑いタレントのケンドーコバヤシ（51）が、26日深夜放送の自身がパーソナリティを務めるFMOSAKA「TENGAPresentsMidnightWorldCafe〜TENGA茶屋〜」（土曜深夜1・30）に出演。所属事務所の吉本興業で流れているという自身の噂について言及する場面があった。大のタイ好きで、これまで40回以上も現地を訪れているというケンコバ。「昨日の早朝にまたタイから帰国しました。コロナ明けてからでも10回以上行ってる」と