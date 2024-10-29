11月の「ラグザスpresents第3回プレミア12」に出場する侍ジャパンは29日、宮崎で強化合宿をスタート。昨年3月のWBCでも世界一に貢献した高橋宏斗投手（22）は初日を終え「体の状態も良かったですし、初めての選手も球場で何回か会った選手もいますけど、凄くいい交流ができた初日でした」と振り返った。今季は防御率1・38で最優秀防御率のタイトルを獲得した22歳は「グラウンドに立てば年齢も関係ない。引っ張っていくじゃない