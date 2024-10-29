BLACKPINKのメンバーで、シンガー＆ラッパーのLISAと、「Water」のバイラル・ヒットで一躍トップアーティストの仲間入りを果たした南アフリカ出身のシンガー、タイラ（Tyla）がローリングストーン誌の名物企画「Musicians on Musicians」に降臨。好きな食べ物や手に入れた名声、自国文化の発信者としての使命などについて語った。【写真ギャラリー】同誌に掲載されたリサ＆タイラの写真2024年初頭、偶然にも同じ時期にロサンゼルス