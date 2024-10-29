北朝鮮がロシアに売却した兵器は総額55億ドルに上るとみられることがドイツの財団の試算で分かりました。これは北朝鮮のGDP（国内総生産）の4分の1に相当します。ドイツのフリードリヒ・ナウマン財団の試算によりますと、北朝鮮はロシアへの兵器の売却によって55億ドルを稼いだとみられるということです。北朝鮮の2023年のGDP、237億ドルの4分の1に相当する額だとしています。財団はロシアがウクライナとの戦闘に北朝鮮軍