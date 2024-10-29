韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「매운맛（メウンマッ）」の意味知ってる？「매운맛（メウンマッ）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、韓国料理に多い味といえば？「매운맛（メウンマッ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果