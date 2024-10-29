【モデルプレス＝2024/10/29】timeleszが11月20日にリリースする27thシングル「because」のMusic Videoが、29日20時に同グループのオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開される。【写真】菊池風磨「めちゃくちゃ可愛い」と絶賛する女優◆timelesz、3人体制ラストシングル「because」MV公開今作はファンをはじめ、応援してくれる人への感謝・想いも込めた歌詞が切なくも優しいメロディに乗ったラブソングで、メンバー全員でアイデ