【モデルプレス＝2024/10/29】10月21日に2nd Mini Album「I’LL LIKE YOU」をリリースした、5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）のインタビュー連載。ソロインタビュー第4弾は、愛らしい姿と飾らない率直さとのギャップが魅力のWONHEE（ウォンヒ／17）が登場し、読者から届いた質問に回答した。【写真】ILLIT、スラリ美脚のぞく衣装姿◆ILLIT「I’LL LIKE YOU」インタビュー連載ILLITは、2023年に放送されたサバイバル番組「