【モデルプレス＝2024/10/29】元HKT48で女優の神志那結衣が、29日発売の「週刊SPA！」（扶桑社）11月5・12日合併号に登場。ビキニ姿で豊満なバストを披露した。【写真】神志那結衣、ふんわり美バスト披露◆神志那結衣、ドレス姿で美脚大胆披露2022年9月にHKT48を卒業し、現在は女優として活動する神志那。同誌には、耳元や首元のシルバージュエリーと美しいバストが際立つ黒のビキニ姿や美しい脚を大胆に見せている赤いミニ丈のド