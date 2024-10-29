人気創作集団CLAMPによる、シリーズ累計発行部数1450万部を突破した大ヒット漫画『xxxHOLiC』の舞台が、2025年に『演劇調異譚「xxxHOLiC」 -續・再-』として上演されることが決定した。【写真】衣装＆ビジュアル完全再現！舞台『ホリック』キャストたち2023年上演の『演劇調異譚「xxxHOLiC」 -續-』の再演となり、前作まで同様にキャストはオールメイル、演出の松崎史也、脚本の畑雅文が引き続き『xxxHOLiC』の世界を再び艶や