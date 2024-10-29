3人組グループ・timeleszが11月20日に発売するシングル「because」表題曲「because」のMusic Video（MV）を、きょう29日午後8時から公式YouTubeでプレミア公開することが決定した。【写真あり】オーディション審査中のtimeleszまた、午後7時30分ごろからは「timeleszプレゼンツ『because』Muisc Video鑑賞会直前SP」と題し、メンバー3人でインスタライブを実施予定だ。今作はファンをはじめ、応援してくれる人への感謝・想い