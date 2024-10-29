先週末（10月25日〜10月27日）の全米ボックスオフィスランキングが発表され、映画『ヴェノム』シリーズ第3弾にして完結編『ヴェノム：ザ・ラストダンス』が興行収入5,101万2,404ドル（約77億円）で首位デビューを果たした。（数字は Box Office Mojo 調べ、1ドル150円計算）予想されたオープニング興収6,500万ドル（約98億円）を大きく下回り苦戦気味。2018年の第1弾『ヴェノム』のオープニング興収は8,025万5,756ドル（約120