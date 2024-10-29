裏切った夫が一番悪いのはわかっているけれど、「不倫相手の女も同じくらい憎い」と思ってしまう女性も多いですよね。「どうしても言いたいことがある！」と、最後にズバッと言ってやった人もいるようです。今回はそんな、旦那の不倫相手に見せつけた妻の余裕の態度にまつわるエピソードをご紹介します。義両親の介護と墓の管理もよろしく！「夫が不倫相手と結婚したいと言ってきたので、3人で話し合うことになったんです。不倫な