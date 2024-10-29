米１０年債利回り４．３０％台に上昇、７月１０日以来の高水準＝ロンドン為替 ロンドン序盤、米債利回りが上昇している。米１０年債利回りは４．２６％付近から４．３０％台へと上昇してきている。７月１０日以来の高水準となっている。ドル円は153.45レベルに本日の高値を更新している。 USD/JPY153.43EUR/USD1.0817EUR/JPY165.97