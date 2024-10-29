井端監督は合宿初日から若い選手たちと積極的にコミュニケーションを図った(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext11月の「第3回WBSCプレミア12」に向け、侍ジャパンが10月29日、強化合宿を宮崎市内でスタートさせた。指揮を執る井端弘和監督は、初日から積極的に選手に声をかける姿を見せた。【キャンプ写真】プレミア12連覇へ強化合宿！若き井端ジャパンが宮崎に集結雨が降る中だったが1000人のファンがつめかけた初日。午前中、日向