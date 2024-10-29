タレントの小嶋陽菜（36）が28日に東京・渋谷区の路上で外国籍の男に抱きつかれ押し倒される被害に遭ったことを受け、所属事務所が29日、声明を発表した。“こじはる”押し倒したか男逮捕…「過激なファンいる」警察に相談事務所は公式サイトで、「小嶋陽菜の報道につきまして」のタイトルで掲載。以下、全文。「日頃より、小嶋陽菜への温かい応援をいただき誠にありがとうございます。昨日10月28日（月）に行った小嶋陽菜の写