 今回ご紹介するのはフミさんがニコニコ動画に投稿した『Art of Blade / 宮舞モカ 【SynthVカバー】』です。投稿者メッセージ原曲 / 塞壬唱片-MSR -https://www.youtube.com/watch?v=hpI5vMxYJ_kOriginal animations / HarlequinWheelshttps://x.com/HarlequinWheels/status/1362085044001460224https://x.com/HarlequinWheels/status/1328801332694749185?s=19元ネタhttps://www.youtube.com/watch?v=3dtEALr3L_gmovie / 和