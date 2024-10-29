東京都内で開催中の東京国際映画祭で29日、23年の同映画祭でAmazon Prime Videoテイクワン賞を受賞した、楊礼平（ヤン・リーピン）監督の長編初監督作品「雲ゆくままに」が上映された。同監督は「外国の留学生の映画ですけど、間違いなく日本映画です」と力を込めて口にした。Amazon Prime Videoテイクワン賞は、同映画祭がAmazonプライムビデオと共催し、新たな映画作家の発掘、育成に取り組む企画として23年まで3年続けたが、契