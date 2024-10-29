アップルは「iOS 18.1」などに向けて人工知能機能「Apple Intelligence」の配信を開始しました。 ↑英語で試してみて（画像提供／アップル） Apple Intelligenceでは文章に磨きをかけたり、通知やメール、メッセージの要約を表示したり、より自然で有能な「Siri」を体験したり、クリーンアップを使って画像から不要な対象物を削除したりすることができます。 作文ツールでは、ほとんどすべての文章を書く場面で書き