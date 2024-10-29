日本生産性本部が２９日発表した「レジャー白書２０２４」によると、２３年の余暇関連の市場規模は、前年比１３．４％増の７１兆２１４０億円となった。「観光・行楽」など、コロナ禍による落ち込みが大きかった分野が大きく伸びた。ただ、コロナ禍前の１９年（７２兆３０７０億円）には届かなかった。市場規模を分野別に見ると、「観光・行楽」は３２．１％増の１１兆３０２０億円。国内旅行の活性化と訪日客急増を背景に、ホ