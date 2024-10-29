男子ゴルフで東京五輪金メダルのザンダー・シャウフェレ（米国）が、日本の未来を担う若手選手にエールを送った。母が日本育ちの台湾人で祖父母は東京・渋谷在住。直近では大阪と京都に足を運ぶなど、日本とも縁が深いシャウフェレは、全国でインドアゴルフスクールを運営するステップゴルフ社とアンバサダー契約を締結。２９日には都内で就任イベントが行われ、子供たちに向けて「大事にしていたことは楽しむこと。もちろん競