CRAYON POPのホ・ミンジン（チョア）が子宮頸がんの手術後、近況を伝えた。昨日（28日）、ホ・ミンジンは自身のSNSを通じて「腰もまっすぐに伸ばせず、のろのろ歩きでもずっと歩いてたら、ガスによる痛みが本当に良くなった。毎日驚くほど回復している」と経過を明かした。続いて「大変でも歩くのが答え」とし、家の近くを散歩する姿を掲載した。また「入院手続き完了。明日が手術でまだ点滴も付けておらず、仮病の患者じゃないで