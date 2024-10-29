日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月29日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 14327( 13972) 3月限56(56) TOPIX先物 12月限 21207( 20299) 日経225ミニ 11月限 20559( 20559) 12月限236126(2360