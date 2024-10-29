ヤクルトは２９日、１１月２日から愛媛・松山で行う秋季キャンプのメンバー２４人を以下の通り発表した。《投手》山下輝、奥川恭伸、山野太一、石原勇輝、金久保優斗、長谷川宙輝、坂本拓己、竹山日向、西浜勇星《捕手》鈴木叶、中川拓真、橋本星哉《内野手》長岡秀樹、西村瑠伊斗、北村恵吾、小森航大郎、武岡龍世、増田珠、伊藤琉偉、高野颯太《外野手》並木秀尊、丸山和郁、浜田太貴、岩田幸宏メンバーは変更となる場合