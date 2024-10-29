SEVENTEENの新曲収録現場で、「安全問題が発生した」としてファンが所属事務所のPLEDIS（プレディス）エンターテインメントへ、公式謝罪を求めていると29日、韓国メディアの日刊スポーツが報じた。 【写真】SEVENTEENのメンバー 記事によると15日、京畿（キョンギ）道坡州（パジュ）CJ ENMスタジオセンターで、Mnet「M COUNTDOWN」で放送されるSEVENTEENの新曲「LOVE, MONEY, FAME」ステージ