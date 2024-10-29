２９日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）と比べて１７銭円高・ドル安の１ドル＝１５３円１６〜１８銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、０９銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１６５円５６〜６０銭で大方の取引を終えた。