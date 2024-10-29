30日は前線上に低気圧が発生し、日本の東を発達しながら東北東へ進む見込みです。西日本は明け方まで雨の残る所がありますが、概ね晴れるでしょう。東日本や東北では雲が多く、午前中を中心に所々で雨が降る見込みです。北海道は晴れますが、次第に雲が広がり、夜は雷雨の所がありそうです。南西諸島は雨が降り、雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。最高気温は全国的に平年並みか平年より高くなる予想です。なお、台風21号は発