【Pokémon Trading Card Game Pocket】 10月30日 配信予定 利用料金：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり） ポケモンは、10月30日より全世界で正式サービスが開始されるスマートフォン向けゲーム「Pokemon Trading Card Game Pocket」（以下、ポケポケ）の配信記念イベントを、10月29日に渋谷ヒカリエホールで開催した。