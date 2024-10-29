【台風21号情報】大型で強い台風21号は、あさって沖縄の南を非常に強い勢力で北上し、台湾を直撃する見込みです。このため沖縄ではあすから11月1日（金）にかけて、非常に強い風が吹き、海上は大しけとなる所があるでしょう。この台風は台湾に上陸したあと、勢力は弱まり、温帯低気圧に変わる見込みです。台湾は高い山があって形が崩れるためです。ただ、温帯低気圧に変わっても注意が必要です。日本付近にある前線とタッグを組ん