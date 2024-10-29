27日、35キロ競歩の日本選手権で、小山町出身の川野将虎選手（26）が2時間21分47秒の世界記録で優勝しました。27日山形県で行われた陸上の男子競歩35キロ、日本選手権は1周1キロのコースを35周して争われます。ゼッケン2番、白いウエアの小山町出身・川野将虎選手は、序盤から先頭集団でレースを進めます。30キロ手前あたりからスパートをかけた川野選手は後続を引き離すと、そのままゴール！2時間21分47