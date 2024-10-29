「市制施行７０周年記念府中市長杯」（２９日、平和島）渡辺和将（３４）＝岡山・１０３期・Ａ１＝が、３号艇と２号艇で出場した２９日の予選３日目で連勝。大きくポイントを伸ばして優出を決めた。相棒の６２号機は初日（２７日）に施した整備で一変。「足は節イチだと思います。一番いいのは行き足から伸びだけど、ターン回りも回ってからもいいし、操縦性もいい。大満足です」と万全の態勢を築き上げた。当地は昨年１２