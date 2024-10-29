阪神から育成ドラフト４位指名を受けた川崎俊哲内野手（２３）＝日本海Ｌ石川＝が２９日、金沢市民野球場で指名あいさつを受けた。武器は速球に振り負けないパワフルな打撃。畑山統括スカウトからも評価された。「まずは支配下に上がることが一番の目標。それは僕の中では通過点。１軍の舞台で試合に出られるようにやっていきます」と意気込んだ。石川県の輪島市出身。１月の能登半島地震で大きな被害があった。「まだまだ全